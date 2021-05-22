Четверть опрошенных за год не смогли найти поводов для радости на работе

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, у большинства работающих россиян все же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, еще 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своем деле», - пояснили эксперты.

Корпоративы, праздники и другие мероприятия назвали поводами для радости 5% опрошенных. День выхода на удаленную работу или начало отпуска считают самым радостным 3% респондентов, столько же вспомнили о благодарностях от руководства за сделанную работу.

Профессиональные праздники, успешно завершенные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение должности и зарплаты назвали в числе прочих поводов для радости на работе 15% участников исследования.

Всего было опрошено 1,6 тыс. человек старше 18 лет, работавших в течение последнего календарного года во всех федеральных округах России, уточняет Газета.ru.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что высококвалифицированный труд в России недооценивается, а диплом перестал гарантировать трудоустройство.

«Многие убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы. Другими словами, диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство», - рассказал он.

