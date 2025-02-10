«Полный беспредел!»: Сбои системы «Платон» фиксируются по всей России

Сбои «Платона» фиксируются дальнобойщиками по всей России, проблему могут решить владельцы системы, но они хотят продолжать собирать миллиардные штрафы, заявил председатель Межрегионального профессионального союза водителей Александр Котов в разговоре с НСН.

Митинг грузоперевозчиков из южных регионов России прошел сегодня в Краснодаре. Водители жалуются, что им массово приходят штрафы в десятки и сотни тысяч рублей из-за некорректной работы государственной системы «Платон», которая реагирует на глушилки систем ПВО. В частности, при подъезде к рамкам «Платона», на которых закреплены камеры фотофиксации, на установленное в грузовике бортовое устройство перестает поступать сигнал. Водители большегрузов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему некорректной работы системы. Штраф за езду без оплаты «Платона» составляет пять тысяч рублей. Котов отметил, что сбои затронули всю территорию страны.