«Полный беспредел!»: Сбои системы «Платон» фиксируются по всей России
Программа «Платона» не отвечает требованиям грузоперевозок, именно владелец системы должен привести ее в порядок, отметил в эфире НСН Александр Котов.
Сбои «Платона» фиксируются дальнобойщиками по всей России, проблему могут решить владельцы системы, но они хотят продолжать собирать миллиардные штрафы, заявил председатель Межрегионального профессионального союза водителей Александр Котов в разговоре с НСН.
Митинг грузоперевозчиков из южных регионов России прошел сегодня в Краснодаре. Водители жалуются, что им массово приходят штрафы в десятки и сотни тысяч рублей из-за некорректной работы государственной системы «Платон», которая реагирует на глушилки систем ПВО. В частности, при подъезде к рамкам «Платона», на которых закреплены камеры фотофиксации, на установленное в грузовике бортовое устройство перестает поступать сигнал. Водители большегрузов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему некорректной работы системы. Штраф за езду без оплаты «Платона» составляет пять тысяч рублей. Котов отметил, что сбои затронули всю территорию страны.
«Летают далеко беспилотники. Вся страна подвержена таким проблемам. Есть определенные посты «Платона», которые систематически, постоянно, практически через одного, кто проезжает, фиксируют отсутствие контакта. По этим отсутствиям контакта выписываются штрафы. Это не только в южных регионах. Это полный беспредел, который можно решить без участия президента корректировкой самой программы "Платона". Не заинтересованы владельцы "Платона" в том, чтобы эту программу корректировать. Они заинтересованы в получении денег. Чем больше штрафов, тем лучше», - сказал Котов.
Он отметил, что программа системы «Платон не отвечает требованиям грузоперевозок.
«Его программа не отвечает требованиям грузоперевозчиков. За что штрафы? За то, что пост стационарный и пост передвижной не видят того, кто платит за дорогу? За то, что он передвигается по дороге. Что выдумали товарищи которые занимаются контролем на передвижных постах… Кроме штатных передвижных постов "Платона" существуют передвижные посты по договору. То есть, любой товарищ на частном автомобиле заключает договор с "Платоном", устанавливает на свою машину оборудование и начинает контролировать. И деньги он зарабатывает с того количества штрафов, которые выпишет. За то, что его оборудование не увидит проезжающую мимо машину. Миллиарды штрафов за то, что не работает программа "Платон"», - указал собеседник агентства.
Также Котов подчеркнул, что проблему должен решать не президент России, а сам «Платон».
«Обращение к президенту невыполнимое. Потому что надо отключать конкретные посты, стационарные и передвижные, которые находятся в зоне действия глушилок. А этим никто заниматься не будет... "Платон" должен этим заниматься, а не президент. "Платон" должен сделать программу, которая будет исключать выписывание штрафов, когда работают системы ПВО, которые не дают возможности принимать спутниковый сигнал. Надо просто вложить денег», - добавил он.
Ранее председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН заявил, что перевозчики массово жалуются на сбои системы «Платон», она работает некорректно, из-за чего им приходят необоснованные штрафы, передает «Радиоточка НСН».
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