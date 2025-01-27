«Абсурдные штрафы!»: Перевозчики массово жалуются на сбои системы «Платон»
Перевозчикам массово выставляют штрафы за то, что со счета их личного кабинета не списались деньги за оплату, хотя это проблема самой системы, отметил в эфире НСН Владимир Матягин.
Перевозчики массово жалуются на сбои системы «Платон», она работает некорректно, из-за чего им приходят необоснованные штрафы, заявил председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.
Штрафы за проезд большегрузов без внесения платы в систему «Платон» хотят повысить в четыре раза. Такой законопроект кабмина рекомендовали принять в первом чтении на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Сейчас грузоперевозчикам зачастую выгоднее оплачивать административный штраф, чем вносить плату в систему «Платон», сказал замминистра транспорта Дмитрий Зверев. Штраф, по его словам, не менялся девять лет. Чтобы не было случаев уклонения от внесения платы, предлагается повысить штраф с пяти до 20 тысяч рублей. Матягин призвал разобраться в проблемах системы.
«Уже на протяжении нескольких лет мы обращаем внимание, что система «Платон» нормально не функционирует, и перевозчикам приходят необоснованные штрафы. Мы в прошлом году обращали внимание, что действие РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы – ред. НСН) возле зоны СВО и тому подобное влияет на корректность работы «Платона». И так у нас было пять тысяч рублей штрафа, а они хотят увеличить его в четыре раза. Массово людям летят штрафы, массовое обращение идет! В Ространснадзор не дозвониться. Все апелляции по поводу того, что на счету были деньги, не воспринимают никак. В априори ты виноват, все! Если хотят обобрать людей, молодцы, пусть сразу до миллиона поднимут штрафы», - сказал Матягин.
Он рассказал, что перевозчикам массово выставляют штрафы за то, что со счета их личного кабинета не списались деньги за оплату, хотя это проблема самой системы.
«Перевозчику выставляется штраф за то, что у него со счета личного кабинета, где он закидывает на оплату «Платона», не списались деньги. Представляете, какой абсурд! То есть перевозчик должен контролировать каждую поездку, чтобы у него списывались деньги. Если не списались, он должен в «Платон» звонить и говорить: «А почему вы с меня деньги не списали?». Это то же самое, если бы я деньги положил на мобильную связь, а у них это не отобразилось, и они меня взяли и обрубили. Это получается, я должен проконтролировать, как их система работает?» - указал собеседник НСН.
Матягин отметил, что в течение 2023 и 2024 годов от перевозчиков пришло столько обращений о некорректной работе системы «Платон», что волосы «становятся дыбом».
«Я здесь акцентирую внимание на тех людях, которые необоснованно привлекаются к ответственности. А к нам в течение позапрошлого и прошлого года столько информации от перевозчиков пришло по разным пунктам в России, что волосы дымом становятся. Как член общественного совета при Ространснадзоре РФ я выезжал и в прошлом году, и позапрошлом году на эти пункты разные, проверял. Много нарушений, связанных с ненадлежащим содержанием данных пунктов. А за что перевозчика наказывать? За то что он переводит грузы? Но потом это на наших с вами карманах отразится, сейчас перевозчики очень серьезно возмущены», - добавил собеседник агентства.
Система «Платон» — это государственная система взимания платы с большегрузных автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам РФ. Она была введена с 15 ноября 2015 года. Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений государственная система обеспечивает сбор фактической статистики и рост прозрачности рынка грузоперевозок, передает «Радиоточка НСН».
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