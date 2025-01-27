«Абсурдные штрафы!»: Перевозчики массово жалуются на сбои системы «Платон»

Перевозчики массово жалуются на сбои системы «Платон», она работает некорректно, из-за чего им приходят необоснованные штрафы, заявил председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.

Штрафы за проезд большегрузов без внесения платы в систему «Платон» хотят повысить в четыре раза. Такой законопроект кабмина рекомендовали принять в первом чтении на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Сейчас грузоперевозчикам зачастую выгоднее оплачивать административный штраф, чем вносить плату в систему «Платон», сказал замминистра транспорта Дмитрий Зверев. Штраф, по его словам, не менялся девять лет. Чтобы не было случаев уклонения от внесения платы, предлагается повысить штраф с пяти до 20 тысяч рублей. Матягин призвал разобраться в проблемах системы.