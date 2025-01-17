Тариф системы «Платон» вырастет до 3,34 рубля за километр с 1 февраля

С 1 февраля 2025 года тариф в государственной системе «Платон» увеличится с 3,05 до 3,34 рубля за километр пробега. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

По данным ведомства, с момента запуска системы грузоперевозчики перечислили в Федеральный дорожный фонд более 300 миллиардов рублей. В Росавтодоре напомнили, что прогнозируемый тариф публикуется за полгода, но его окончательный размер рассчитывается в январе с учетом инфляции по данным Росстата.