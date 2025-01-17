Тариф системы «Платон» вырастет до 3,34 рубля за километр с 1 февраля
С 1 февраля 2025 года тариф в государственной системе «Платон» увеличится с 3,05 до 3,34 рубля за километр пробега. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.
По данным ведомства, с момента запуска системы грузоперевозчики перечислили в Федеральный дорожный фонд более 300 миллиардов рублей. В Росавтодоре напомнили, что прогнозируемый тариф публикуется за полгода, но его окончательный размер рассчитывается в январе с учетом инфляции по данным Росстата.
Система «Платон» была введена в 2015 году для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам.
На январь 2025 года в ней зарегистрированы более 861 тысяч перевозчиков и свыше 1,9 миллионов таких транспортных средств, четверть из которых принадлежат иностранным логистическим компаниям, передает «Радиоточка НСН».
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