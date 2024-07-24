Минтранс опроверг связь между РЭБ и сбоями в системе «Платон»

С 1 февраля тариф государственной системы «Платон» для грузовиков весом более 12 тонн, использующих федеральные дороги, увеличился на 7,42%. Теперь плата составляет 3,05 рубля за километр, что на 21 копейку больше, чем ранее. Тариф ежегодно корректируется в соответствии с инфляцией предыдущего года.

Ранее в среду РБК сообщило, что, согласно заявлению Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» в Минтранс, автоперевозчики столкнулись с проблемами в работе системы и тахографов, которые, как предполагается, связаны с установкой средств радиоэлектронной борьбы Миниобороны, передает «Радиоточка НСН».

