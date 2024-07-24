Минтранс опроверг связь между РЭБ и сбоями в системе «Платон»

Минтранс заявил, что не располагает подтвержденной информацией о воздействии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на функционирование системы «Платон» для большегрузов, сообщает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что для расчета платы предусмотрены три альтернативных метода: использование бортовых устройств, сторонних систем или маршрутных карт. В случае, если перевозчик считает штраф неправомерным, он имеет право на его обжалование.

Перевозчики в РФ пожаловались на штрафы из-за сбоя «Платона» от средств радиозащиты

С 1 февраля тариф государственной системы «Платон» для грузовиков весом более 12 тонн, использующих федеральные дороги, увеличился на 7,42%. Теперь плата составляет 3,05 рубля за километр, что на 21 копейку больше, чем ранее. Тариф ежегодно корректируется в соответствии с инфляцией предыдущего года.

Ранее в среду РБК сообщило, что, согласно заявлению Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» в Минтранс, автоперевозчики столкнулись с проблемами в работе системы и тахографов, которые, как предполагается, связаны с установкой средств радиоэлектронной борьбы Миниобороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ведомости / ТАСС
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