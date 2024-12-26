«Полная посадка!»: Празднование Нового года в ресторане обойдется в 9 тысяч рублей
Ресторатор Миронов посоветовал тем, кто не смог купить билет на новогоднюю программу в ресторан, приехать туда после двух ночи, когда люди уже расходятся, и догулять новогоднюю ночь.
Для празднования Нового года пользуются популярностью рестораны среднего ценового сегмента – в них каждый год полная посадка, так как цена на билет демократичная, заявил НСН ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
Цены на празднование Нового года в заведениях Москвы выросли на 10% по сравнению с 2023-м. В ресторанах средний чек — ±100 тысяч рублей, а барах — ±15 тысяч, сообщает Telegram-канал Mash. Заведения предлагают новогоднюю программу, французское шампанское, свои прочтения оливье. А на горячее — выступления Гагариной, Валерии и Бьянки. Причём во многих элитных местах билеты разлетелись ещё в начале ноября. Миронов не согласился с такой ценовой статистикой и заявил, что есть приличные рестораны с ценником в два раза ниже.
«Цены выросли больше, чем на 10% - где-то на 13-15% за год. Что касается цены празднования Нового года, я с этими цифрами тоже не согласен. Я владелец бренда «Мясо & Рыба», и наша франшиза на Тверской тоже проводит Новый год. Стоимость - 9 тысяч рублей на человека. Хороший ресторан в центре Москвы, очень высокого уровня, круглосуточный. Поэтому это взяты какие-то поверхностные цифры из каких-то отдельных заведений. Например, в моем ресторане, как только мы выставили свои места - они разошлись за 2,5 недели. В прошлом году было то же самое. Есть рестораны с адекватной ценой, и они разбираются сразу. А те рестораны, которые пытаются получить суперприбыль, - висят до самого Нового года, потому что люди за эту цену брать не хотят. При этом люди выбирают не демократичные рестораны, потому что хотят провести нормальный Новый год, и хоть какие-то деньги есть у всех», - пояснил он.
Также Миронов призвал не расстраиваться тех, кто не успел купить билет на новогоднюю ночь в ресторане и посоветовал им приезжать «догуливать» Новый год после двух часов ночи.
«Самый востребованный сегмент ресторанов – средний: это какая-то программа, Дед Мороз, Снегурочка, диджей, какой-то один исполнитель, не самый именитый. В таких заведениях всегда полная посадка каждый год. Те, кто не успел купить билет на новогоднюю ночь, не должны отчаиваться. Обычно люди расходятся в два-пол третьего ночи, и вы можете все равно приехать в те рестораны, которые работают круглосуточно, и там догулять новогоднюю ночь. У нас каждый год одна и та же ситуация: мест нет вообще, но с двух часов люди начинают расходиться и те, кто приехал в три, спокойно занимают места без всяких билетов», - подытожил он.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН заявил, что если сотруднику стыдно за то, что он слишком «весело» отдохнул на новогоднем корпоративе, то ему нужно представить, какие убедительные и житейские объяснения его поведению нашли для себя его коллеги, а также помнить о том, что все быстро забывается.
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