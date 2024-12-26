«Полная посадка!»: Празднование Нового года в ресторане обойдется в 9 тысяч рублей

«Цены выросли больше, чем на 10% - где-то на 13-15% за год. Что касается цены празднования Нового года, я с этими цифрами тоже не согласен. Я владелец бренда «Мясо & Рыба», и наша франшиза на Тверской тоже проводит Новый год. Стоимость - 9 тысяч рублей на человека. Хороший ресторан в центре Москвы, очень высокого уровня, круглосуточный. Поэтому это взяты какие-то поверхностные цифры из каких-то отдельных заведений. Например, в моем ресторане, как только мы выставили свои места - они разошлись за 2,5 недели. В прошлом году было то же самое. Есть рестораны с адекватной ценой, и они разбираются сразу. А те рестораны, которые пытаются получить суперприбыль, - висят до самого Нового года, потому что люди за эту цену брать не хотят. При этом люди выбирают не демократичные рестораны, потому что хотят провести нормальный Новый год, и хоть какие-то деньги есть у всех», - пояснил он.

Также Миронов призвал не расстраиваться тех, кто не успел купить билет на новогоднюю ночь в ресторане и посоветовал им приезжать «догуливать» Новый год после двух часов ночи.