Филипп Киркоров назвал цену за корпоратив в костюме Деда Мороза
Народный артист России Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу «Кстати» на VK Видео, где он обсудил свои условия на корпоративы в образе Деда Мороза, сообщает «Газета.Ru». Певец сообщил, что за такие мероприятия он требует более 12 млн рублей.
«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе», — рассказал Киркоров.
Выпуск с его участием выйдет в эфир 14 декабря в 12:00 по московскому времени.
Накануне продюсер Сергей Лавров сообщил, что стоимость съемок в клипе у Киркорова и участие на красной дорожке с ним составляет 168 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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