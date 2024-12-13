Филипп Киркоров назвал цену за корпоратив в костюме Деда Мороза

Народный артист России Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу «Кстати» на VK Видео, где он обсудил свои условия на корпоративы в образе Деда Мороза, сообщает «Газета.Ru». Певец сообщил, что за такие мероприятия он требует более 12 млн рублей.

«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе», — рассказал Киркоров.