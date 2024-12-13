Филипп Киркоров назвал цену за корпоратив в костюме Деда Мороза

Народный артист России Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу «Кстати» на VK Видео, где он обсудил свои условия на корпоративы в образе Деда Мороза, сообщает «Газета.Ru». Певец сообщил, что за такие мероприятия он требует более 12 млн рублей.

«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе», — рассказал Киркоров.

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Выпуск с его участием выйдет в эфир 14 декабря в 12:00 по московскому времени.

Накануне продюсер Сергей Лавров сообщил, что стоимость съемок в клипе у Киркорова и участие на красной дорожке с ним составляет 168 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:КорпоративыДед МорозФилипп Киркоров

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