Роспотребнадзор закрыл рестораны «Моремания» в Москве из-за антисанитарии

Проверка была проведена в двух заведениях, расположенных по адресу: улица Киевская, д. 7, корпус 2 и проспект Мира, д. 211, корпус 2. Среди грубых нарушений сотрудники ведомства выявили: заготовки для блюд хранились при комнатной температуре, а не в холодильнике, у ингредиентов для блюд не были указаны даты выработки, срок годности и условия хранения, готовка блюд, холодных закусок и обработка сырья велась на одних производственных столах, технологическое и холодильное оборудование было грязное. И это не полный перечень всех, выявленных нарушений.

В отношении владельцев опечатанных помещений составлены административные протоколы. Ресторанам грозит закрытие на срок до 90 суток.

Ранее в Казани закрыли кафе, где отравились шесть человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

