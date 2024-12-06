Роспотребнадзор закрыл рестораны «Моремания» в Москве из-за антисанитарии
Управление Роспотребнадзора по городу Москве закрыло два столичных ресторана сети «Моремания» из-за просрочки и антисанитарии, сообщает «Коммерсант».
Проверка была проведена в двух заведениях, расположенных по адресу: улица Киевская, д. 7, корпус 2 и проспект Мира, д. 211, корпус 2. Среди грубых нарушений сотрудники ведомства выявили: заготовки для блюд хранились при комнатной температуре, а не в холодильнике, у ингредиентов для блюд не были указаны даты выработки, срок годности и условия хранения, готовка блюд, холодных закусок и обработка сырья велась на одних производственных столах, технологическое и холодильное оборудование было грязное. И это не полный перечень всех, выявленных нарушений.
В отношении владельцев опечатанных помещений составлены административные протоколы. Ресторанам грозит закрытие на срок до 90 суток.
Ранее в Казани закрыли кафе, где отравились шесть человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф предупредил о возможном риске стагфляции
- ВС России освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
- В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
- ЦБ ожидает замедления роста экономики в 2025 году
- Съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» стартуют летом 2025 года
- Еще более десяти стран получат доступ к электронной визе в Россию
- СМИ: Отставка врио губернатора Курской области может быть связана с хищениями
- Песков заявил, что Путину было некогда смотреть интервью Карлсона с Лавровым
- Роспотребнадзор закрыл рестораны «Моремания» в Москве из-за антисанитарии
- На мюзикл «Последняя сказка» продали 100 тысяч билетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru