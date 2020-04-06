Полиция в Москве составила 160 протоколов на нарушителей самоизоляции

Сотрудники полиции Москвы выписали более 160 административных протоколов на нарушителей ограничительных мер по коронавирусу. Об этом проинформировал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, протоколы составлены по статье о «неповиновении законному распоряжению должностного лица». Васенин уточнил, что статья применяется, когда гражданину выдано предписание находиться дома, а он его не соблюдал. В эфире «Россия 1» он пояснил, что столичная полиция не ставит перед собой цель «доставлять кого-то или задерживать».

МВД России получило средства на выплату компенсаций сотрудникам полиции за сверхурочную работу в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по столице рассказали, что прогулки с собакой на Патриарших прудах в период каникул из-за коронавируса закончились для жителя Москвы задержанием из-за того, что мужчина не выполнил законных требований стражей порядка его доставили в ОМВД Хамовники. Собаку при этом полицейские запретили мужчине отвести домой или взять с собой. Животное осталось без присмотра на улице. Позднее его забрала домой супруга задержанного.

