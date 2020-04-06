Полицейским оплатят сверхурочную работу из-за коронавируса
6 апреля 202014:19
МВД России получило средства на выплату компенсаций сотрудникам полиции за сверхурочную работу в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.
По словам министра, территориальные органы будут получать средства по его указанию на основании заявок.
По последним данным, в России выявлено 6343 случая заболевания. По оценкам специалистов, пик эпидемии в нашей стране ещё не пройден. В большинстве регионов действует режим самоизоляции.
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