МВД: Мужчину на Патриарших задержали за невыполнение требований полиции

Прогулки с собакой на Патриарших прудах в период каникул из-за коронавируса закончились для жителя Москвы задержанием. Из-за того, что мужчина не выполнил законных требований стражей порядка его доставили в ОМВД Хамовники, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Согласно указу мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» до 1 мая в городе запрещено посещение городских парков и зон отдыха. 4 апреля при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, которая сейчас закрыта для посещения, был замечен мужчина. Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», - говорится в сообщении.