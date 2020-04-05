МВД: Мужчину на Патриарших задержали за невыполнение требований полиции
Прогулки с собакой на Патриарших прудах в период каникул из-за коронавируса закончились для жителя Москвы задержанием. Из-за того, что мужчина не выполнил законных требований стражей порядка его доставили в ОМВД Хамовники, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«Согласно указу мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» до 1 мая в городе запрещено посещение городских парков и зон отдыха. 4 апреля при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, которая сейчас закрыта для посещения, был замечен мужчина. Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», - говорится в сообщении.
Мужчина пытался игнорировать полицейских и пререкался с ними, после чего был задержан и доставлен в участок, где несколько часов не сообщал свои данные полицейским.
В результате нарушитель оштрафован на основании ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).
Собаку из отдела полиции забрала супруга москвича.
Ранее НСН писала, что технические возможности столицы адаптированы и подготовлены для запуска умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции, которую применят при условии ухудшения эпидемиологической ситуации.
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