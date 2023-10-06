Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за пса-затворника в Петербурге

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Петербурге хозяева золотистого ретривера уже четыре года держат собаку в багажнике машины. По словам очевидцев, ее иногда выгуливали и снова сажали в багажник: у нее плохая шерсть и стеклянный взгляд.

«Сначала пришел первый отказ в возбуждении уголовного дела по одному заявлению, затем второй. Депутаты молчат, поэтому пока нет новостей никаких», - сказал собеседник НСН.

По его словам, люди сообщают, что видели собаку на даче хозяйки. Говорят, к ретриверу Ричарду приходит дрессировщик.

«За собакой следят, дрессировщик приходит. Хозяйка сильно испугалась, что хорошо! Собаку видели другие люди», - успокоил Филипп Покровский.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН рассказал, что горе-хозяйка запертого в багажнике автомобиля ретривера в итоге вывезла пса в загородный дом. Бурматов также направил депутатский запрос в МВД и прокуратуру и выразил уверенность, что будет возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

