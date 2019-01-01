Полиция отрицает факт массовых увольнении из УВД, которое задерживало Голунова
Информация о массовых увольнениях полицейских из УВД, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов. Он подчеркнул, что кадровая ситуация в этом подразделении стабильная – с 11 июня рапорты об увольнении подали лишь двое сотрудников УВД.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Его подозревали в сбыте наркотических веществ. Журналист уверял, что наркотики, которые были обнаружены в его рюкзаке, ему подбросили. Также Голунов отказывался признавать свою вину. Позже, 11 июня, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Также стало известно, что после резонансного «дела Голунова» постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
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