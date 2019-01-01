Полиция отрицает факт массовых увольнении из УВД, которое задерживало Голунова

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Его подозревали в сбыте наркотических веществ. Журналист уверял, что наркотики, которые были обнаружены в его рюкзаке, ему подбросили. Также Голунов отказывался признавать свою вину. Позже, 11 июня, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Также стало известно, что после резонансного «дела Голунова» постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.



