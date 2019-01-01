Голунова замучили панические атаки после освобождения
Журналист Иван Голунов признался, что переживает панические атаки и не может нормально жить после освобождения из-под домашнего ареста 11 июня. По словам репортера издания «Медуза», сейчас он существует «на каком-то адреналине», передает Ura.ru.
Голунов также рассказал, что пока не принял решение участвовать в воскресном митинге 16 июня, который организован в Москве в его поддержку. Как говорит журналист, необходимо для начала прийти в себя и понять, что происходит. Акция в поддержку Голунова согласована властями столицы. Митинг на проспекте Сахарова могут посетить до 20 тысяч человек.
Уголовное дело в отношении журналиста по обвинению в попытке сбыта наркотиков было прекращено на этой неделе за недоказанностью.
После этого по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева, президент РФ Владимир Путин уволил начальника УВД по Западному административному округу Москвы, генерал-майора полиции Андрея Пучкова и генерал-майора полиции Юрия Девяткина — руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене