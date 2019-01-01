Голунова замучили панические атаки после освобождения

Журналист Иван Голунов признался, что переживает панические атаки и не может нормально жить после освобождения из-под домашнего ареста 11 июня. По словам репортера издания «Медуза», сейчас он существует «на каком-то адреналине», передает Ura.ru.

Голунов также рассказал, что пока не принял решение участвовать в воскресном митинге 16 июня, который организован в Москве в его поддержку. Как говорит журналист, необходимо для начала прийти в себя и понять, что происходит. Акция в поддержку Голунова согласована властями столицы. Митинг на проспекте Сахарова могут посетить до 20 тысяч человек.