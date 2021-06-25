Сенатор от Крыма поддержал обязательную вакцинацию приезжающих туристов

Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что поддерживает решение властей Краснодарского края о приёме только вакцинированных туристов, сообщает РИА Новости.

По его мнению, властям республики стоит взять пример с Кубани и ввести обязательную вакцинацию для туристов, приезжающих в Крым.

«Те, кто не хочет этого делать, кто отказывается от прививки - они не считаются с окружающими, не думают о других и при этом являются источниками заражения», - отметил сенатор.

Цеков добавил, что у не желающих вакцинироваться от коронавируса, всегда есть выбор, например, не посещать рестораны или не ехать на море.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане, работающие в сфере услуг и отказывающиеся прививаться может искать себе работу в другом месте, сообщает «Свободная пресса».