Уходящий из ЛДПР Лебедев рассказал о несогласии с решениями Госдумы
Сын Жириновского прокомментировал свой уход из политики.
Вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах в парламент.
«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны», - написал он на своей странице в Facebook. Лебедев отметил, что решение было не спонтанным – оно обдумывалось на протяжении нескольких месяцев и оно согласовано с партией.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Лебедев отказался назвать причины такого решения. Вместе с тем он признал, что за время его работы в Госдуме были приняты законодательные решения, о которых он сожалеет и хотел бы, чтобы они были пересмотрены.
«Конечно, были, и достаточно много. Но, к сожалению, не все зависит не то, что от меня, а даже от нашей фракции. Потому что есть парламентское большинство, которое всегда было, есть и будет, и все решения принимает оно. Есть законопроекты, которые я не поддерживаю и хотел бы, чтобы их пересмотрели. Но это уже история, по крайней мере, для меня», - сказал вице-спикер.
Вместе с тем в соцсети он написал, что за 20 лет работы в парламенте были приняты также «важные, полезные и нужные людям законы».
Лебедев отказался уточнить свои планы на будущее, но дал понять, что уходит из ЛДПР.
«Я не останусь», - ответил он на вопрос «Радиоточки НСН».
Накануне глава комитета Леонид Слуцкий во время пресс-конференции, посвященной итогам работы нижней палаты VII созыва, сообщил, что будущая работа депутата Госдумы Натальи Поклонской будет связана с международным комитетом Госдумы.
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