Уходящий из ЛДПР Лебедев рассказал о несогласии с решениями Госдумы

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Лебедев отказался назвать причины такого решения. Вместе с тем он признал, что за время его работы в Госдуме были приняты законодательные решения, о которых он сожалеет и хотел бы, чтобы они были пересмотрены.

«Конечно, были, и достаточно много. Но, к сожалению, не все зависит не то, что от меня, а даже от нашей фракции. Потому что есть парламентское большинство, которое всегда было, есть и будет, и все решения принимает оно. Есть законопроекты, которые я не поддерживаю и хотел бы, чтобы их пересмотрели. Но это уже история, по крайней мере, для меня», - сказал вице-спикер.

Вместе с тем в соцсети он написал, что за 20 лет работы в парламенте были приняты также «важные, полезные и нужные людям законы».

Лебедев отказался уточнить свои планы на будущее, но дал понять, что уходит из ЛДПР.

«Я не останусь», - ответил он на вопрос «Радиоточки НСН».

Накануне глава комитета Леонид Слуцкий во время пресс-конференции, посвященной итогам работы нижней палаты VII созыва, сообщил, что будущая работа депутата Госдумы Натальи Поклонской будет связана с международным комитетом Госдумы.

