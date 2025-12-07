Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по расходам на кофе
Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по расходам на кофе среди российских городов-миллионников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Так, за сентябрь–октябрь 2025 года средний чек в кофейнях Челябинска достиг 610 рублей, Санкт-Петербурга - 603 рубля, Новосибирска - 597 рублей. Москва заняла четвёртое место с показателем 564 рубля, на 5-м и 6-м Красноярск (506 руб.) и Краснодар (501 руб.) соответственно.
Самые скромные траты на кофе зафиксированы в Ростове-на-Дону (494 руб.), Казани (477 руб.), Волгограде (470 руб.) и Екатеринбурге (467 руб.).
Ранее кофе резко подорожал в российских ресторанах и кофейнях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по расходам на кофе
- Потребление алкоголя в России стало минимальным почти за 30 лет
- В Москве расследуют гибель женщины после двух операций
- СМИ: Республиканская гвардия Бенина задержала участников попытки переворота
- В ГД предложили снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет
- ИКИ РАН: Плазма от двойной солнечной вспышки дойдет до Земли 9 декабря
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 5 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- СМИ: «Аватар-3» может стать одним из самых дорогих фильмов
- Скончался советский кинорежиссёр Вячеслав Криштофович
- СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru