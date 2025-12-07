Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по расходам на кофе

Так, за сентябрь–октябрь 2025 года средний чек в кофейнях Челябинска достиг 610 рублей, Санкт-Петербурга - 603 рубля, Новосибирска - 597 рублей. Москва заняла четвёртое место с показателем 564 рубля, на 5-м и 6-м Красноярск (506 руб.) и Краснодар (501 руб.) соответственно.

Самые скромные траты на кофе зафиксированы в Ростове-на-Дону (494 руб.), Казани (477 руб.), Волгограде (470 руб.) и Екатеринбурге (467 руб.).

Ранее кофе резко подорожал в российских ресторанах и кофейнях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»