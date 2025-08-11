Более опытным коллегам могли понравиться инициативы главы Вологодчины, поэтому они не против взять их на вооружение, особенно те губернаторы, которые находятся в одном федеральном округе, рассказал политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.

Программу по снижению потребления алкоголя до 2030 года уже утвердили в республике Карелия. Ее глава, Артур Парфенчиков заявил, что одной из задач для региона станет снижение доступности спиртных напитков с помощью ограничения часов их розничной продажи. Политолог отметил, что субъект, скорее всего, пойдет по пути соседнего региона.