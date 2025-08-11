Становится модным: Почему в Карелии тоже ограничат продажу алкоголя
Примеру губернатора Вологодской области Георгия Филимонова могут последовать еще ряд областей, заявил НСН Евгений Минченко.
Более опытным коллегам могли понравиться инициативы главы Вологодчины, поэтому они не против взять их на вооружение, особенно те губернаторы, которые находятся в одном федеральном округе, рассказал политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
Программу по снижению потребления алкоголя до 2030 года уже утвердили в республике Карелия. Ее глава, Артур Парфенчиков заявил, что одной из задач для региона станет снижение доступности спиртных напитков с помощью ограничения часов их розничной продажи. Политолог отметил, что субъект, скорее всего, пойдет по пути соседнего региона.
«Карелия тоже может принять такие меры, это вполне реально, потому что оба региона находятся в Северо-Западном федеральном округе. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов задал определенную моду темой развития Русского Севера, в том числе через духовность. Я не исключаю, что его более опытные коллеги решат повторить его инициативы. Мы же видим, что по крайней мере, с точки зрения публичности, ему удалось привлечь к себе, пусть и противоречивое, но пристальное внимание федеральных средств массовой информации», — подчеркнул он.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН назвал способ снизить потребления алкоголя в России.
