Меньше пить не станут: Ограничение времени продажи алкоголя обогатит спекулянтов
Чтобы уменьшить употребление алкоголя, необходимо не вводить дополнительные запреты, а предложить людям здоровую альтернативу, сказал НСН Игорь Косарев.
Ограничения времени продажи алкоголя неоднократно вводились и в СССР, и в современной России, и за рубежом, однако они еще ни разу не привели к уменьшению употребления спиртного, а лишь обогащали перекупщиков и способствовали росту производства некачественного алкоголя. Об этом НСН заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью агентству ТАСС предложил сократить разрешенные часы продажи алкоголя в России до 11:00—19:00. Также, по мнению общественника, необходимо ограничить продажу спиртного в выходные и праздничные дни, кроме организаций общественного питания, кафе и ресторанов. Однако Косарев уверен, что такая практика приведет лишь к росту нелегальной продукции и увеличению числа перекупщиков.
«Для прогнозирования последствия таких шагов должна проводиться экспертиза на высоком уровне. Сторонники такой инициативы ссылаются на опыт СССР, на то, что тогда также ограничивали время продажи алкоголя. На деле те, у кого было время, выстаивали в очередях за алкоголем, а потом перепродавали его дороже. Даже в то время, при наличии государственной экономики, это был дополнительный доход. Сейчас, при частной экономике, все гораздо проще — перепродавать алкоголь может куча компаний: есть интернет, где каждый человек в любое время может купить любой алкоголь, который ему доставят на дом, несмотря на закон, разрешающий внесудебную практику закрытия сайтов, которые нелегально торгуют алкоголем. Причем количество таких сайтов каждый год удваивается, бороться с ними невозможно. В итоге мы получим дополнительный бизнес, который позволит нелегальным предпринимателям зарабатывать и поднять цену на алкоголь, а люди будут гибнуть от нелегального алкоголя, который будет подмешиваться в этот нелегальный оборот, производиться без акциза из неучтенного спирта и в который будет попадать метанол. Допустим, в Вологодской области ввели жесткие ограничения, но там за два часа магазины, которые торгуют алкоголем, продают его столько же, сколько до этого продавали за 10 часов, из-за перекупщиков», — сказал Косарев.
Собеседник НСН отметил, что протестов в случае введения таких ограничительных мер не будет.
«Идти протестовать никому не хочется. Общество всегда делилось на тех, кто за алкоголь, и на тех, кто против алкоголя. Любая инициатива может быть принята или не принята государством в зависимости от того, принесет она какой-то эффект или нет. Время продажи алкоголя неоднократно сокращали: в СССР, в Северной Европе, в США, и никогда эффекта от этого не было. В Финляндии у каждой семьи есть самогонный аппарат, в СССР продавалось огромное количество самогона», — добавил он.
В заключение Косарев призвал создавать населению альтернативу употреблению алкоголя.
«Чтобы люди меньше пили, нужно создавать альтернативу алкоголю, а не запрещать его. Человек может чувствовать себя хорошо, развивая карьеру, рожая детей, занимаясь спортом, посещая культурные и спортивные мероприятия. Если человеку чего-то не хватает, он будет компенсировать это алкоголем. Все остальные способы никогда не действовали. В правительстве в последнее время проводится очень серьезная экспертиза в этой части, потому что оно отвечает за людей. Такие ограничения не вводятся на общефедеральном уровне: они предпринимаются либо на губернаторском уровне, либо это инициативы ради инициатив, которые никогда не реализуются и на трезвость нации никак повлиять не могут», — подытожил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года необходим, поскольку употребление спиртных напитков в юном возрасте сильнее бьет по неокрепшей нервной системе и по организму в целом.
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