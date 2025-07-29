«Для прогнозирования последствия таких шагов должна проводиться экспертиза на высоком уровне. Сторонники такой инициативы ссылаются на опыт СССР, на то, что тогда также ограничивали время продажи алкоголя. На деле те, у кого было время, выстаивали в очередях за алкоголем, а потом перепродавали его дороже. Даже в то время, при наличии государственной экономики, это был дополнительный доход. Сейчас, при частной экономике, все гораздо проще — перепродавать алкоголь может куча компаний: есть интернет, где каждый человек в любое время может купить любой алкоголь, который ему доставят на дом, несмотря на закон, разрешающий внесудебную практику закрытия сайтов, которые нелегально торгуют алкоголем. Причем количество таких сайтов каждый год удваивается, бороться с ними невозможно. В итоге мы получим дополнительный бизнес, который позволит нелегальным предпринимателям зарабатывать и поднять цену на алкоголь, а люди будут гибнуть от нелегального алкоголя, который будет подмешиваться в этот нелегальный оборот, производиться без акциза из неучтенного спирта и в который будет попадать метанол. Допустим, в Вологодской области ввели жесткие ограничения, но там за два часа магазины, которые торгуют алкоголем, продают его столько же, сколько до этого продавали за 10 часов, из-за перекупщиков», — сказал Косарев.

Собеседник НСН отметил, что протестов в случае введения таких ограничительных мер не будет.

«Идти протестовать никому не хочется. Общество всегда делилось на тех, кто за алкоголь, и на тех, кто против алкоголя. Любая инициатива может быть принята или не принята государством в зависимости от того, принесет она какой-то эффект или нет. Время продажи алкоголя неоднократно сокращали: в СССР, в Северной Европе, в США, и никогда эффекта от этого не было. В Финляндии у каждой семьи есть самогонный аппарат, в СССР продавалось огромное количество самогона», — добавил он.