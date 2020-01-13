Почему россияне ждут отставок и протестов в 2020 году

По словам руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, такие взгляды на события наступавшего года были сформированы у россиян текущей социально-экономической ситуацией в стране. Помимо этого, отметил в беседе с НСН эксперт, влияние на граждан оказали и заявления президента.

«Понятно, если говорить об ожиданиях россиян на 2020 год, то их во многом формирует текущая социально-экономическая ситуация в стране. На многое россияне смотрят сквозь призму личного опыта: доходы у людей не росли, сокращались. Соответственно, люди смотрят телевизор, видят президента, который говорит о необходимости повышения качества и эффективности госуправления, о том, что нацпроекты реализуются не так, как хотелось бы, не дают той отдачи, которую ожидали. Естественно, опрошенные в таком случае ждут отставок тех или иных руководителей. А поскольку есть представление, что часть денег, выделяемых на нацпроекты, возможно становятся предметом распила, то, соответственно, россияне ожидают и коррупционных скандалов», - объяснил он.

Помимо этого, считает Калачёв, немалую роль в формировании ожиданий населения страны сыграло и информационное поле. Политолог пояснил, что отсутствие положительных новостей в медиа-пространстве также поспособствовало негативному настрою граждан.

«Я думаю, что здесь надо еще понимать, что люди во многом ориентируются на те оценки текущего положения дел в стране, которые совпадают с их оценками. Если говорить о потоке позитивных новостей, их, в общем то, и нет, если только не говорить о новых вооружениях и так далее. А раз так, то люди предполагают возможность протестов. Я думаю, что ожидание протестов, это ответ на представление о происходящем, которое есть у людей. Есть понимание, что надо что-то менять и ощущения, что поменяться это все может только под давлением», - добавил эксперт.

Вместе с тем, отметил политолог, несмотря на ожидание отставок и скандалов, россияне по-прежнему верят в высшую власть и президента страны.

«При этом замечу, что надежда на власть все еще сохраняется. Надежда на высшую власть, надежда на президента. Потому что, кто, собственно говоря, может разоблачать коррупционеров или с чьей подачи это могут делать? Кто может отправлять министров в отставку? Так что, я думаю, что здесь народная повестка пересекается с медийной. Это тот случай, когда недовольство части населения совпадает с недовольством президента, соответственно, люди ждут каких-то действий, связанных с переменами. Что самое интересное, те же самые россияне по тому же опросу “Левада-центра” считают, что наступивший год будет лучше предыдущего. То есть здесь есть какой-то когнитивный диссонанс или же желание быть оптимистами в любой ситуации», - заключил собеседник НСН.

Ранее оказалось, что 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России. К таким результатам в ходе опроса пришел «Левада-центр». Это максимальный показатель с 2009 года. Однако генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН призвал не драматизировать данные соцопроса.

