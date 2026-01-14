Украинские дроны атаковали мальтийский танкер в акватории Черного моря

Танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, был атакован двумя украинскими ударными беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В акватории КТК зафиксированы атаки на танкеры с нефтью

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 13 января в акватории Чёрного моря - на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края.

«С танкера «Матильда» был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия», - говорится в сообщении.

Ранее казахстанский оператор «Казмунайгаз» рассказал, что «Матильду» зафрахтовала казахстанская компанией. В результате атаки дронов произошел взрыв без последующего горения, экипаж танкера не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
