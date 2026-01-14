Украинские дроны атаковали мальтийский танкер в акватории Черного моря
Танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, был атакован двумя украинскими ударными беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл утром 13 января в акватории Чёрного моря - на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края.
«С танкера «Матильда» был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия», - говорится в сообщении.
Ранее казахстанский оператор «Казмунайгаз» рассказал, что «Матильду» зафрахтовала казахстанская компанией. В результате атаки дронов произошел взрыв без последующего горения, экипаж танкера не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Риелтор рассказал, когда в России снизятся ипотечные ставки
- Критик Любимов: МХАТ с уходом Золотовицкого потерял задор
- «Скидки до 40%»: Как сэкономить на летнем туре в Турцию
- Украинские дроны атаковали мальтийский танкер в акватории Черного моря
- Лавров: Россия остается остается открытой к переговорам по Украине
- В МХТ имени Чехова заявили, что Золотовицкий боролся с тяжелой болезнью
- Карта мученика: Обыски у Тимошенко обернутся фиаско для Зеленского
- Россиянам назвали условия для сдерживания роста цен на жилье
- Глава Минздрава США удивился тому, что Трамп еще жив
- Новым главой Минобороны Украины стал Михаил Федоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru