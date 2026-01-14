Бастрыкин: В России сокращается количество дел о дискредитации армии

По его словам, если в 2022 году по статье о фейках возбудили 183 уголовных дела, то в 2024 году только 140, а по данным за январь-сентябрь 2025 года - 115.

«Что касается публичных действий, направленных на дискредитацию... В 2024 году возбуждено 72 таких дела, а за девять месяцев 2025 года - в два раза меньше», - сзаключил Бастрыкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны, в том числе за дискредитацию российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».