Бастрыкин: В России сокращается количество дел о дискредитации армии
В России сокращается количество дел о дискредитации Воорйжённых сил и распространении фейков о них. Об этом ТАСС заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, если в 2022 году по статье о фейках возбудили 183 уголовных дела, то в 2024 году только 140, а по данным за январь-сентябрь 2025 года - 115.
«Что касается публичных действий, направленных на дискредитацию... В 2024 году возбуждено 72 таких дела, а за девять месяцев 2025 года - в два раза меньше», - сзаключил Бастрыкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны, в том числе за дискредитацию российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
