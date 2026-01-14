Лавров: Операция США в Венесуэле стала грубым нарушением международного права
Незаконная операция США в Венесуэле является грубейшим нарушением международного права. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, позиция Москвы по данному вопросу носит принципиальный характер и «опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности» стран, власти которых «представляют интересы всего населения».
Он подчеркнул, что принципиальные оценки РФ «разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства».
«Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок», — заключил министр.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что РФ призывает немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
