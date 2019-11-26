В желании молодёжи бежать из России не увидели ничего пугающего
Глава Центра политической информации в эфире НСН призвал не драматизировать ситуацию с опросом, выявившем желание молодых людей покинуть страну.
53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России. К таким результатам в ходе опроса пришел «Левада-центр». Это максимальный показатель с 2009 года. Основные мотивы для переезда - беспокойство за будущее детей (45%), экономическая ситуация и политическая обстановка (40% и 33% соответственно).
Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН призвал не драматизировать данные соцопроса.
«Очень важна возрастная категория, среди которой проводилось исследование. Оно, скорее всего, проводилось в вузах, то есть среди обитателей соцсетей. По сути, речь идет о тренде, который сформирован среди вузовской молодежи: мечта работать за границей. Этот тренд формируется как раз в соцсетях. Но хотеть не значит уехать. Ничего страшного в этой социологии нет. После распада СССР такие настроения периодически возникают, потом они сами уходят. Причиной того, что они уйдут, будет неплохое состояние российской экономики. Руководство страны, на мой взгляд, много делает в этом направлении. Хотя, конечно, недостаточно», - пояснил он.
Отметим, что в среднем по всем возрастным группам о желании уехать из России рассказали 21% россиян.
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