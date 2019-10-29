Политолог опроверг рост протеста в России
Гендиректор Центра стратегического планирования в эфире НСН заявил, что протестные настроения россиян сейчас носят минимальный и ситуативный характер.
Эксперты предсказали рост числа протестных акций в России. Как сообщается в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в протесты уже сейчас вовлекается всё большее количество людей, которые ранее были далеки от политики.
Кроме того, в докладе сообщается о политизации протеста. Как утверждает глава АПЭК Дмитрий Орлов, это может быть связано с тем, что различные группы объединяются в условиях длительного неудовлетворения их требований, а избирательные кампании проходят «в условиях конфликта элит».
Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН опроверг эти данные, заявив, что протестные настроения в России наоборот снижаются (слушайте аудио).
«Наши исследования показывают, что при всём при этом рост протеста или снижается или остаётся стабильным. То есть готовность принять участие даже снижается. Поэтому я не знаю, как относиться к этим результатам. Тема протеста, если смотреть на анализ событий этого года, то у темы протеста есть две составляющие. Первая – традиционно всё, что связано с экономикой. То есть понятно, что это достаточно сложная ситуация и оценивается неоднозначно. Но здесь протест минимален. Также у нас большинство протестов носят ситуативный характер: это экология и какие-то ситуативные конфликты. Поэтому говорить о том, что у нас будет нарастать протест и формироваться региональный протест, как общеполитический, я не склонен», - заявил Потуремский.
Отметим, согласно опросу «Левада-Центра», 27% москвичей отрицательно относятся к прошедшим летом протестным акциям в Москве, 26% — положительно. Еще 30% опрошенных назвали свое отношение нейтральным.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене