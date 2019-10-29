Политолог опроверг рост протеста в России

29 октября 201909:14
Екатерина Клепко

Гендиректор Центра стратегического планирования в эфире НСН заявил, что протестные настроения россиян сейчас носят минимальный и ситуативный характер.

Эксперты предсказали рост числа протестных акций в России. Как сообщается в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в протесты уже сейчас вовлекается всё большее количество людей, которые ранее были далеки от политики.

Кроме того, в докладе сообщается о политизации протеста. Как утверждает глава АПЭК Дмитрий Орлов, это может быть связано с тем, что различные группы объединяются в условиях длительного неудовлетворения их требований, а избирательные кампании проходят «в условиях конфликта элит».

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН опроверг эти данные, заявив, что протестные настроения в России наоборот снижаются (слушайте аудио).

Протесты под давлением. России предсказали рост числа митингов

«Наши исследования показывают, что при всём при этом рост протеста или снижается или остаётся стабильным. То есть готовность принять участие даже снижается. Поэтому я не знаю, как относиться к этим результатам. Тема протеста, если смотреть на анализ событий этого года, то у темы протеста есть две составляющие. Первая – традиционно всё, что связано с экономикой. То есть понятно, что это достаточно сложная ситуация и оценивается неоднозначно. Но здесь протест минимален. Также у нас большинство протестов носят ситуативный характер: это экология и какие-то ситуативные конфликты. Поэтому говорить о том, что у нас будет нарастать протест и формироваться региональный протест, как общеполитический, я не склонен», - заявил Потуремский.

Отметим, согласно опросу «Левада-Центра», 27% москвичей отрицательно относятся к прошедшим летом протестным акциям в Москве, 26% — положительно. Еще 30% опрошенных назвали свое отношение нейтральным.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Протесты