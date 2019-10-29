Политолог опроверг рост протеста в России

Эксперты предсказали рост числа протестных акций в России. Как сообщается в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в протесты уже сейчас вовлекается всё большее количество людей, которые ранее были далеки от политики.

Кроме того, в докладе сообщается о политизации протеста. Как утверждает глава АПЭК Дмитрий Орлов, это может быть связано с тем, что различные группы объединяются в условиях длительного неудовлетворения их требований, а избирательные кампании проходят «в условиях конфликта элит».

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН опроверг эти данные, заявив, что протестные настроения в России наоборот снижаются (слушайте аудио).