Рада поддержала назначение Шмыгаля на пост министера энергетики Украины

Верховная рада со второй попытки одобрила назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером и министром энергетики Украины. Об этом сообщает RT.

СМИ: Министры Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

Уточняется, что кандидатуру экс-министра обороны поддержали 248 парламентариев при необходимом мимнимуме в 226 голосов.

Ранее украинские депутаты не смогли с первого раза утвердить кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минэнергетики. По итогам голосования 13 января за него отдали только 210 голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Аналогичная ситуация произошла с назначением Михаила Федорова министром обороны Украины, которому во вторник не хватило голосов. Однако во втором голосовании его кандидатуру поддержали 263 депутата.

