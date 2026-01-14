Рада поддержала назначение Шмыгаля на пост министера энергетики Украины

Уточняется, что кандидатуру экс-министра обороны поддержали 248 парламентариев при необходимом мимнимуме в 226 голосов.

Ранее украинские депутаты не смогли с первого раза утвердить кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минэнергетики. По итогам голосования 13 января за него отдали только 210 голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Аналогичная ситуация произошла с назначением Михаила Федорова министром обороны Украины, которому во вторник не хватило голосов. Однако во втором голосовании его кандидатуру поддержали 263 депутата.

