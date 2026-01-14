Рада поддержала назначение Шмыгаля на пост министера энергетики Украины
Верховная рада со второй попытки одобрила назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером и министром энергетики Украины. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что кандидатуру экс-министра обороны поддержали 248 парламентариев при необходимом мимнимуме в 226 голосов.
Ранее украинские депутаты не смогли с первого раза утвердить кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минэнергетики. По итогам голосования 13 января за него отдали только 210 голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Аналогичная ситуация произошла с назначением Михаила Федорова министром обороны Украины, которому во вторник не хватило голосов. Однако во втором голосовании его кандидатуру поддержали 263 депутата.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рада поддержала назначение Шмыгаля на пост министера энергетики Украины
- Бастрыкин: В России сокращается количество дел о дискредитации армии
- Россиянам указали на риск в новых правилах семейной ипотеки
- Лавров: Операция США в Венесуэле стала грубым нарушением международного права
- Риелтор рассказал, когда в России снизятся ипотечные ставки
- Критик Любимов: МХАТ с уходом Золотовицкого потерял задор
- «Скидки до 40%»: Как сэкономить на летнем туре в Турцию
- Украинские дроны атаковали мальтийский танкер в акватории Черного моря
- Лавров: Россия остается остается открытой к переговорам по Украине
- В МХТ имени Чехова заявили, что Золотовицкий боролся с тяжелой болезнью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru