Лавров: Россия остается остается открытой к переговорам по Украине
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине. Об этом заявил министр иностранных дель РФ Сергей Лавров.
Комментируя информацию о возможном приезде в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, он указал, что позицию об открытости к переговорам неоднократно подтверждал глава российского государства Владимир Путин.
«Если эти переговоры имеют серьёзный характер, и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы, и им есть, что сказать», - заключил глава МИД РФ.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока Киев не примет реалистичные условия переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
