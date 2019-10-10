Подмоченный наводнением. Иркутяне не поймут повышения зарплаты губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в региональное законодательное собрание законопроект об увеличении своего должностного оклада. Он предложил увеличить свой оклад с 18,8 до 27,2 тысячи рублей. В этом же проекте говорится, что также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности. Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев пояснил РИА Новости, что повышение оклада Левченко связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента. Добродеев отметил, что выполнить указ невозможно без повышения зарплаты губернатора, поскольку расчет заработной платы подчиненных привязан к уровню зарплаты руководителя.

Политолог Антон Хащенко заявил в эфире НСН, что избиратели повышение зарплаты губернатора воспримут негативно, особенно на фоне плохих результатов ликвидации летнего наводнения в области.