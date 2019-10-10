Подмоченный наводнением. Иркутяне не поймут повышения зарплаты губернатора
Политолог рассказал НСН, что избиратели не поймут рост зарплаты губернатора Сергея Левченко на фоне проблем с ликвидацией последствий паводка в Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в региональное законодательное собрание законопроект об увеличении своего должностного оклада. Он предложил увеличить свой оклад с 18,8 до 27,2 тысячи рублей. В этом же проекте говорится, что также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности. Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев пояснил РИА Новости, что повышение оклада Левченко связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента. Добродеев отметил, что выполнить указ невозможно без повышения зарплаты губернатора, поскольку расчет заработной платы подчиненных привязан к уровню зарплаты руководителя.
Политолог Антон Хащенко заявил в эфире НСН, что избиратели повышение зарплаты губернатора воспримут негативно, особенно на фоне плохих результатов ликвидации летнего наводнения в области.
«Такое заявление будет не очень хорошо воспринято избирателями на фоне результатов, в том числе по ликвидации наводнения. Мы знаем, что там было очень много критики на фоне скандалов с этим связанных. Очевидно, что избиратель не поймет это решение, чем бы оно ни было обосновано. Губернатор сам себе пытается повысить зарплату и это не очень хорошо выглядит в глазах населения. Это плохая идея, с учетом того, что в следующем году переизбрание», — считает Хащенко.
7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплат себе и председателю правительства России. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН назвал повышение зарплат Путина и Медведева репутационным провалом.
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