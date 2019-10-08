Повышение зарплат Путина и Медведева назвали репутационным провалом

Увеличение зарплат президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на 4,3% с 1 октября 2019 года является «плановой индексацией». Такое пояснение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, что указ об увеличении собственной зарплаты, а также главы правительства подписал Путин, стало известно в понедельник, 7 октября. Выросли также размеры выплат для глав ряда российских ведомств, в числе которых Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Генпрокуратура и Следственный комитет, Служба внешней разведки и Государственная фельдъегерская служба.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил НСН, что дополнительные комментарии Пескова потребовались из-за того, что население на новость об индексации зарплат Путина и Медведева может отреагировать негативно.

«Боюсь, что реакция может быть не самая положительная, почему и потребовались дополнительные объяснения Пескова. Мне кажется, нужно было давать эту новость не в два приема – сперва о повышении зарплаты президента, а потому уже объяснять по поводу индексации. Тут некоторая недоработка. Репутационные провалы в работе случаются даже у органов власти», — считает политолог.