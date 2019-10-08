Повышение зарплат Путина и Медведева назвали репутационным провалом
Политолог рассказал НСН, почему россиянам не понравится индексация зарплат президента и главы правительства.
Увеличение зарплат президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на 4,3% с 1 октября 2019 года является «плановой индексацией». Такое пояснение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, что указ об увеличении собственной зарплаты, а также главы правительства подписал Путин, стало известно в понедельник, 7 октября. Выросли также размеры выплат для глав ряда российских ведомств, в числе которых Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Генпрокуратура и Следственный комитет, Служба внешней разведки и Государственная фельдъегерская служба.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил НСН, что дополнительные комментарии Пескова потребовались из-за того, что население на новость об индексации зарплат Путина и Медведева может отреагировать негативно.
«Боюсь, что реакция может быть не самая положительная, почему и потребовались дополнительные объяснения Пескова. Мне кажется, нужно было давать эту новость не в два приема – сперва о повышении зарплаты президента, а потому уже объяснять по поводу индексации. Тут некоторая недоработка. Репутационные провалы в работе случаются даже у органов власти», — считает политолог.
По мнению Калачева, чтобы показать, что российский президент «такой же человек, как все», нужно было сообщить об изменении его дохода вместе с новостью об индексации зарплат бюджетникам.
«Если хотели показать, что президент такой же человек, как и все, то здесь получается не очень удачно. В октябре на 4,3% подняли зарплаты целому ряду категорий бюджетников, которые не подпали под майские указы. Например, нянечкам в детских садах или гидрометеорологам. Такие вещи надо подавать в одном информационном сообщении, а не разбивать на два этапа. Это вопрос того, как подавать информацию», — полагает собеседник НСН.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что бюджетники не заметят обещанного Топилиным роста зарплат
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