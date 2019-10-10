Иркутский губернатор повысил свой оклад на 20% вместо 44%

В региональном правительстве изданию сообщили, что оклады госслужащих не поднимали с 2012 года. Кроме того, зарплаты повышаются не на 44%, а только на 20%. В частности, оклад губернатора Левченко увеличат с 18 880 рублей до 27 167 рублей, сообщает RT.

В свою очередь РИА ФАН отмечает, что согласно декларации, в прошлом году иркутский губернатор заработал 5,5 миллиона рублей. Левченко возглавляет область с 2015 года.

