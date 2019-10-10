Иркутский губернатор повысил свой оклад на 20% вместо 44%

10 октября 201908:19

В пресс-службе правительства Иркутской области прокомментировали публикации в СМИ о том, что губернатор региона Сергей Левченко распорядился поднять свой оклад на 44%. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности, сообщает Ura.ru.

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В региональном правительстве изданию сообщили, что оклады госслужащих не поднимали с 2012 года. Кроме того, зарплаты повышаются не на 44%, а только на 20%. В частности, оклад губернатора Левченко увеличат с 18 880 рублей до 27 167 рублей, сообщает RT.

В свою очередь РИА ФАН отмечает, что согласно декларации, в прошлом году иркутский губернатор заработал 5,5 миллиона рублей. Левченко возглавляет область с 2015 года.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
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