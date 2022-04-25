«Политическая провокация»: Внуково пригрозили национализацией из-за увольнений
Глава профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук в эфире НСН заявил, что руководство аэропорта «составляет списки на сокращения», несмотря на государственную поддержку.
Руководство аэропортов на фоне снижения числа рейсов не имеет права «составлять списки на сокращения» работников, заявил глава профсоюза лётного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее СМИ сообщили, что аэропорт Внуково отправил сотрудников в вынужденный простой и закрыл прием нового персонала. Кроме того, по данным «Известий», треть штата Внуково получила предписание о последующем сокращении.
«Я хочу сказать, что это политическая провокация руководства аэропорта Внуково. Потому что государство еще не начало оказывать финансовую поддержку, а уже составляют списки на сокращение. Если руководство аэропорта не слушает, что говорит президент или председатель правительства, то это очень плохо. Наверное, надо ставить вопрос, достойно ли это руководство возглавлять аэропорт. Мы сейчас с руководством отработаем этот вопрос», - отметил Бойчук.
По его словам, государство уже предприняло необходимые меры для поддержки авиапредприятий, поэтому руководство аэропортов не имеет права увольнять сотрудников.
«Государство начало оказывать финансовую поддержку, насколько я знаю, деньги еще не дошли, механизм отрабатывается. Разве можно сокращать, увольнять и так далее до того, как будет оказана финансовая поддержка? Вот когда окажут финансовую поддержку, если она будет недостаточной, тогда можно будет садиться за стол переговоров и о чем-то говорить. Я думаю, что вопрос по «Внуково» мы выведем на поля российской трехсторонней комиссии – пусть руководство отчитается перед комиссией», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Бойчук подчеркнул, что попытки уволить сотрудников предпринимались и в других аэропортах, поэтому пресекать подобные нарушения нужно решительно.
«Я знаю, что пока Шереметьево отправило в вынужденный простой работников, и была попытка сокращения в «Кольцово» (международный аэропорт Екатеринбурга – прим. НСН). Сейчас руководство «Кольцово» встречается с лидером всероссийского профсоюза работников, я думаю, что ситуация будет утрясена. Я считаю, если люди так поступают, надо ставить вопрос о национализации. Я знаю, что в аэропорту «Внуково» контрольный пакет в руках государства. То есть, через Минимущество надо ставить вопрос о руководстве этого авиапредприятия», - заключил он.
Ранее стало известно, что южный комплекс аэропорта Шереметьево вынужден приостановить деятельность из-за отсутствия перелетов за границу и приема зарубежных воздушных судов. Об этом рассказал президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. Он выразил опасения, что вынужденный простой будет длиться столько же, сколько действуют санкции.
При этом первый замминистра экономического развития Илья Торосов 11 апреля сообщил, что на поддержку авиакомпаний и аэропортов в 2022 году российское правительство направит в общей сложности 311 миллиардов рублей.
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