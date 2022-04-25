«Политическая провокация»: Внуково пригрозили национализацией из-за увольнений

Руководство аэропортов на фоне снижения числа рейсов не имеет права «составлять списки на сокращения» работников, заявил глава профсоюза лётного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ сообщили, что аэропорт Внуково отправил сотрудников в вынужденный простой и закрыл прием нового персонала. Кроме того, по данным «Известий», треть штата Внуково получила предписание о последующем сокращении.



«Я хочу сказать, что это политическая провокация руководства аэропорта Внуково. Потому что государство еще не начало оказывать финансовую поддержку, а уже составляют списки на сокращение. Если руководство аэропорта не слушает, что говорит президент или председатель правительства, то это очень плохо. Наверное, надо ставить вопрос, достойно ли это руководство возглавлять аэропорт. Мы сейчас с руководством отработаем этот вопрос», - отметил Бойчук.

По его словам, государство уже предприняло необходимые меры для поддержки авиапредприятий, поэтому руководство аэропортов не имеет права увольнять сотрудников.

«Государство начало оказывать финансовую поддержку, насколько я знаю, деньги еще не дошли, механизм отрабатывается. Разве можно сокращать, увольнять и так далее до того, как будет оказана финансовая поддержка? Вот когда окажут финансовую поддержку, если она будет недостаточной, тогда можно будет садиться за стол переговоров и о чем-то говорить. Я думаю, что вопрос по «Внуково» мы выведем на поля российской трехсторонней комиссии – пусть руководство отчитается перед комиссией», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Бойчук подчеркнул, что попытки уволить сотрудников предпринимались и в других аэропортах, поэтому пресекать подобные нарушения нужно решительно.