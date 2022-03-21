Профсоюз Шереметьево рассказал о вынужденном простое аэропорта и работников

Южный комплекс аэропорта Шереметьево вынужден приостановить деятельность из-за отсутствия перелетов за границу и приема зарубежных воздушных судов. Об этом рассказал президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

Дельдюжов выразил опасения, что вынужденный простой будет длиться столько же, сколько действуют санкции. Южный комплекс включает в себя терминалы D, E и F, который в настоящее время находится на ремонте. При этом терминалы E и D закрыли один за одним, чтобы избежать лишних расходов.

«Такая процедура предусмотрена Трудовым кодексом. К подобному следует готовиться всем — нам грозит сокращение доходов и бедность. Сколько ещё это продлится — зависит от того, как долго продлится спецоперация на Украине, как долго продлятся санкции, как долго будут закрыты границы воздушного пространства», — пояснил Дельдюжов в интервью NEWS.ru.

При этом президент профсоюза отметил, что сами авиакомпании не принимали подобных мер. Он добавил, что авиаперевозчики разрабатывают разные пути решения проблемы, а также «пытаются создать хаб в Сочи», чтобы летать за границу (в Турцию, Египет) на неподвластных санкциям Superjet. При этом на лизинговых Airbus и Boeing будут проводить авиаперевозки по всей России.

