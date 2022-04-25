СМИ: Аэропорт Внуково ввел режим простоя

Отмечается, что некоторым работникам предложили режим неполного рабочего времени: ряд сотрудников уже работает три-четыре дня в неделю вместо пяти. Кроме того, по данным «Известий», треть штата Внуково получила предписание о последующем сокращении. Тем не менее, источник газеты отмечает, что руководство аэропорта пока не приняло решение о сокращении.

Аэропорт предпринял эти меры на фоне кризиса в отрасли из-за западных санкций. Так, в марте нынешнего года пассажиропоток во Внуково снизился на 19% по сравнению с мартом 2021 года: за месяц в аэропорту обслужили около 990 тысяч пассажиров, пишет Газета.ру.

