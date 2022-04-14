Профсоюз Шереметьево: авиационная промышленность в России развалена, персонала нет
Авиапромышленность в России не существует, для ее восстановления требуются очень большие ресурсы, рассказал президент профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.
Авиационная промышленность в России развалена, персонала в этой отрасли не хватает, объяснил в пресс-центре НСН президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.
«Авиационная промышленность развалена, двигателестроение потихоньку-потихоньку оживает. Персонала нет, нет людей. Раньше в Ульяновске «авиастар» был, огромный город был построен специально для рабочих, которые трудились на сборке, были другие заводы, которые отдельно делали гидравлику, приборы… Нет ни ПТУ, ни техникумов, это большие деньги надо вкладывать, чтобы было развитие а у нас учетная ставка 17%. Какой бизнес может иметь рентабельность больше 17%? Нужны целевые кредиты дешевые... Очень мощные задач стоят перед правительством. Это надо было давно делать! Не надо было резать даже самолеты. Вы, наверное, помните, что 28 самолетов Ту-154 с ресурсом были разрезаны гильотиной гидравлической и сданы на цветной металл, когда «Аэрофлот» собирался получать Boeing и Airbus. А можно было их законсервировать, использовать», - напомнил Дельдюжов.
Ранее главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в пресс-центре НСН заявил, что Евросоюз, скорее всего, попытается сохранить прибыль, получаемую от лизинга самолетов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Три беспилотника с оборудованием для распыления обнаружили под Харьковом
- СМИ: Зеленский потребовал от Европы семь млрд долларов ежемесячно
- Путин: Рынок нужно подготовить к переходу на расчеты в нацвалютах
- Врач рассказала о тяжелых последствиях затяжного насморка
- «Нарушение логистики». Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК
- Путин считает, что Европа не сможет заменить российский газ
- Суд в Москве ужесточил приговор Любови Соболь
- Константин Райкин заявил о намерении передать Школу Райкина государству
- Греция не будет поставлять оружие Украине
- Ряд школ Брянской области переходит на удаленку на фоне обстрелов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru