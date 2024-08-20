«Настоящий во Франции»: Показатели качества армянского коньяка связали с политикой
В специализированных алкогольных магазинах и ключевых торговых сетях федерального масштаба невозможно встретить опасный для здоровья коньяк, сказал НСН Антон Обрезчиков.
Доля армянского коньяка после ограничения импорта на российском рынке сократилась до 20-50% в зависимости от сегмента, говорить об опасности армянского алкоголя для здоровья не приходится. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.
Около 90% продающихся в России армянских коньяков оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты, показало исследование ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Информация доступна на сайте «Антиконтрафакта». По мнению Обрезчикова, скандал вокруг армянских коньяков связан с политическими причинами.
«После ограничения импорта доля армянского коньяка на рынке не играет важной роли. Есть потребительский стереотип, что армянский коньяк — самый лучший, но по факту речь идет о не слишком значительной доле — от 20% до 50% в зависимости от сегмента, но это касается торговых сетей. Важно понимать, что основной прирост на рынке коньяка дают именно российские бренды, занимающиеся импортозамещением, к тому же сейчас производитель может не указывать происхождение спиртов. Это скорее какая-то политическая история. Речь идет, по всей видимости, о несоответствии ГОСТ и ТУ по содержаниям винных и виноградных спиртов», — сказал Обрезчиков.
Собеседник НСН также рассказал, как выбрать качественный коньяк.
«Во-первых, настоящий коньяк производят во Франции. Во-вторых, нужно смотреть статистику, изучать результаты проводимых исследований и следить за тем, насколько ваши любимые бренды соответствуют качеству с точки зрения анализов, которые проводятся в лабораториях. Но я не думаю, что в основных торговых сетях и специализированных алкогольных сетях федерального масштаба продается коньяк, опасный для здоровья», — подытожил он.
Ранее заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина заявила, что с начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30 %.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия потребовала от Германии поделиться данными о деле «Северных потоков»
- Дипмиссия России при СБ ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву
- Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова
- В нескольких отделах полиции в Петербурге проходят следственные действия
- Над территорией Курской области сбили две украинские ракеты и два беспилотника
- Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню
- Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных, взятых в Курской области
- Сенатор Цеков: истинную православную церковь на Украине не смогут запретить
- Генерал Попов допустил возможность возвращения на спецоперацию
- Режиссер «Джокера» заявил, что не желает снимать третью часть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru