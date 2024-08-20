«Настоящий во Франции»: Показатели качества армянского коньяка связали с политикой

Доля армянского коньяка после ограничения импорта на российском рынке сократилась до 20-50% в зависимости от сегмента, говорить об опасности армянского алкоголя для здоровья не приходится. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.

Около 90% продающихся в России армянских коньяков оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты, показало исследование ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Информация доступна на сайте «Антиконтрафакта». По мнению Обрезчикова, скандал вокруг армянских коньяков связан с политическими причинами.