«Настоящий во Франции»: Показатели качества армянского коньяка связали с политикой

В специализированных алкогольных магазинах и ключевых торговых сетях федерального масштаба невозможно встретить опасный для здоровья коньяк, сказал НСН Антон Обрезчиков.

Доля армянского коньяка после ограничения импорта на российском рынке сократилась до 20-50% в зависимости от сегмента, говорить об опасности армянского алкоголя для здоровья не приходится. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.

Около 90% продающихся в России армянских коньяков оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты, показало исследование ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Информация доступна на сайте «Антиконтрафакта». По мнению Обрезчикова, скандал вокруг армянских коньяков связан с политическими причинами.

Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%
«После ограничения импорта доля армянского коньяка на рынке не играет важной роли. Есть потребительский стереотип, что армянский коньяк — самый лучший, но по факту речь идет о не слишком значительной доле — от 20% до 50% в зависимости от сегмента, но это касается торговых сетей. Важно понимать, что основной прирост на рынке коньяка дают именно российские бренды, занимающиеся импортозамещением, к тому же сейчас производитель может не указывать происхождение спиртов. Это скорее какая-то политическая история. Речь идет, по всей видимости, о несоответствии ГОСТ и ТУ по содержаниям винных и виноградных спиртов», — сказал Обрезчиков.

Собеседник НСН также рассказал, как выбрать качественный коньяк.

«Во-первых, настоящий коньяк производят во Франции. Во-вторых, нужно смотреть статистику, изучать результаты проводимых исследований и следить за тем, насколько ваши любимые бренды соответствуют качеству с точки зрения анализов, которые проводятся в лабораториях. Но я не думаю, что в основных торговых сетях и специализированных алкогольных сетях федерального масштаба продается коньяк, опасный для здоровья», — подытожил он.

Ранее заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина заявила, что с начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30 %.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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