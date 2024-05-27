Минсельхоз: Производство винодельческой продукции в России выросло на 30%
С начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30 %, сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина, передает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время общая площадь насаждений виноградников в стране составляет более 105 тысяч гектаров, что сопоставимо с уровнем 2023 года.
Ранее одно из крупнейших винодельческих предприятий России винодельня «Фанагория» сообщила о том, что планирует увеличить турпоток почти на 43% в 2024 году. По словам главы направления «Винный туризм» компании Натальи Лежепёковой, «Фанагорию» за 2023 год посетили 3,5-4 тысячи туристов.
В России стоит активно развивать некрупные винодельни в регионах, которые больше ориентированы на винную часть поездки. Таким мнением поделился журналист, винный эксперт Антон Обрезчиков с «Радиоточкой НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru