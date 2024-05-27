Минсельхоз: Производство винодельческой продукции в России выросло на 30%

С начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30 %, сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время общая площадь насаждений виноградников в стране составляет более 105 тысяч гектаров, что сопоставимо с уровнем 2023 года.