Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%
Россияне купили в январе – апреле 4,6 млн декалитров (дал) коньяка, что на 8,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
Согласно данным, по итогам четырех месяцев также заметно увеличились продажи слабоалкогольных напитков – на 7,8%, до 6 млн дал. Кроме того, вырос спрос на винодельческую продукцию: за январь – апрель продажи виноградных вин достигли 17,8 млн дал (+2%), игристых – 6,8 млн дал (+13,6%).
Водки за эти четыре месяца было реализовано 24,4 млн дал. Такой показатель на 0,8% больше результата 2024 года.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ганчев: Российские силы контролируют 40% Волчанска
- Масштабный сбой в работе интернета и сотовой связи произошёл в Германии
- СМИ: Грузия получит помощь от США при условии отказа от антизападного курса
- Хуситы сбили над Йеменом американский беспилотник MQ-9
- Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии
- Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%
- Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры
- Более 103 тысяч россиян с начала года обратились к врачам с укусами клещей
- При обстреле белгородского села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие
- Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru