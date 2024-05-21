Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%

Россияне купили в январе – апреле 4,6 млн декалитров (дал) коньяка, что на 8,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще покупать коньяк

Согласно данным, по итогам четырех месяцев также заметно увеличились продажи слабоалкогольных напитков – на 7,8%, до 6 млн дал. Кроме того, вырос спрос на винодельческую продукцию: за январь – апрель продажи виноградных вин достигли 17,8 млн дал (+2%), игристых – 6,8 млн дал (+13,6%).

Водки за эти четыре месяца было реализовано 24,4 млн дал. Такой показатель на 0,8% больше результата 2024 года.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РоссияПродажаАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры