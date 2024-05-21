Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%

Согласно данным, по итогам четырех месяцев также заметно увеличились продажи слабоалкогольных напитков – на 7,8%, до 6 млн дал. Кроме того, вырос спрос на винодельческую продукцию: за январь – апрель продажи виноградных вин достигли 17,8 млн дал (+2%), игристых – 6,8 млн дал (+13,6%).

Водки за эти четыре месяца было реализовано 24,4 млн дал. Такой показатель на 0,8% больше результата 2024 года.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».

