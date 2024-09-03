«Заинтересует и спортсменов»: Булыкин о потенциале аналога симулятора FIFA
Будет неплохо, даже если в российском аналоге симулятора FIFA будут участвовать только клубы Российской премьер-лиги, однако играть в международную версию, безусловно, приятнее, сказал НСН Дмитрий Булыкин.
Начать создание российского аналога FIFA следует с появления платформы на которой можно будет не только участвовать в фиджитал-турнирах, но и проводить другие соревнования. Об этом НСН заявил экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит ранее заявил РИА «Новости», что российский аналог футбольного симулятора FIFA (сейчас игра называется EA Sports FC) вряд ли будет популярен без мировых звезд футбола. По словам Смита, если создавать игру, которая нацелена только на российскую аудиторию, то «коммерческих денег, достаточных на разработку, выделить не получится, а игра получится очень слабой». По мнению Булыкина, начать следует с платформы, на которой можно будет принимать участие в фиджитал-турнирах.
«Можно начать с полностью отечественного футбольного симулятора, популяризировать российский футбол, добавить клубы премьер-лиги, команды из ближнего зарубежья. Главное — начать и сделать платформу, на которой можно будет участвовать в фиджитал-турнирах, а может, и не только в них, но и в других соревнованиях. Будет неплохо, даже если все ограничится клубами премьер-лиги, может, и российские спортсмены заинтересуются. Хотя, конечно, в международную версию играть приятнее — ведь многие смотрят зарубежный футбол. Вопрос только в том, какие деньги на это будут потрачены — желательно, чтобы это были не баснословные суммы», — сказал футболист.
Ранее форвард московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба выразил сомнение, что в России получится создать качественный аналог футбольного симулятора FIFA.
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