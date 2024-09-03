«Заинтересует и спортсменов»: Булыкин о потенциале аналога симулятора FIFA

Начать создание российского аналога FIFA следует с появления платформы на которой можно будет не только участвовать в фиджитал-турнирах, но и проводить другие соревнования. Об этом НСН заявил экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит ранее заявил РИА «Новости», что российский аналог футбольного симулятора FIFA (сейчас игра называется EA Sports FC) вряд ли будет популярен без мировых звезд футбола. По словам Смита, если создавать игру, которая нацелена только на российскую аудиторию, то «коммерческих денег, достаточных на разработку, выделить не получится, а игра получится очень слабой». По мнению Булыкина, начать следует с платформы, на которой можно будет принимать участие в фиджитал-турнирах.