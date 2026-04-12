СМИ: Риелторы начали проверять родственников продавцов жилья из-за «схемы Долиной»

По данным «Базы», справок из психдиспансера и других стандартных документов уже недостаточно и теперь для подтверждения добровольной продажи квартиры агентства недвижимости связываются с несколькими родственниками продавца и требуют от них письменное подтверждение, что владелец продаёт жильё добровольно и находится в адекватном состоянии.

Также агентства могут отказаться от сделки, если родственники продавца находятся за границей или владелец отказывается предоставить их контакты. В зоне повышенного риска - одинокие пенсионеры.

«Эффектом Долиной» или «схемой Долиной» называют план продажи квартиры, когда продавец получает деньги, а затем через суд признаёт сделку недействительной, заявляя, что действовал под давлением мошенников. В результате покупатель теряет и квартиру, и деньги. Термин появился после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной в 2024 году, когда она продала свою квартиру в Москве Полине Лурье, а вырученные 112 миллионов рублей передала мошенникам. Сначала Долиной удалось вернуть свое имущество через суд, однако в декабре 2025 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и признал Лурье добросовестной покупательницей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».