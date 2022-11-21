«Газпром» обеспечит потребителей «умными» счетчиками с защитой от утечек
«Газпром» начал устанавливать потребителям интеллектуальные счётчики с внутренней системой безопасного применения. Приборы в автоматическом режиме передают показания поставщику, а также страхуют от возможной утечки газа.
Пока стало известно об оснащении такими новыми счётчиками порядка 800 абонентов в Вологодской области. Интеллектуальные приборы монтируются в Междуреченском районе, информирует региональная компания «Газпром межрегионгаз Вологда».
В случае удачного апробирования системы в будущем она будет применятся по всей территории страны. Особенность устройства - встроенный запорный клапан и датчик контроля загазованности. Он позволяют избегать нештатных и аварийных ситуаций в разных ситуациях. Например, речь идёт о неправильной эксплуатации оборудования потребителями, повреждениях гибкой проводки, отсутствии тяги в дымоходе.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Минстрой предложил стимулировать россиян устанавливать газовые счетчики посредством введения повышающих коэффициентов по тарифам.
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