СМИ: В России предложили устанавливать умные счетчики во все новые квартиры
АНО «Умный многоквартирный дом», объединяющая девелоперов, операторов связи и производителей электроники, предложила устанавливать во все новые многоквартирные дома умные счетчики воды, газа и электричества. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что АНО направила в Минцифры, Минпромторг и Минстрой концепцию цифровизации многоквартирных домов. Документ предлагает объединить всю имеющуюся номенклатуру устройств и ввести регулирование в части обязательной установки счетчиков до 2030 года.
В частности, «Умный многоквартирный дом» предлагает сделать обязательной установку умных индивидуальных приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а также сформировать минимальный перечень технических требований для приборов учета. Кроме того, организация предложила создать реестр таких устройств и софта для многоквартирных домов.
Как отметил глава АНО Никита Уткин, единое регулирование необходимо, поскольку застройщики часто используют несовместимые между собой устройства.
Однако аналитики считают, что установка умных счетчиков не должна быть обязательной, и решение об этом должны принимать владельцы жилья.
В то же время руководитель проекта «Умный дом» ГК «Самолет» Антон Таращанский указал, что переход на интеллектуальные системы учета на рынке новостроек уже фактически произошел, и концепция АНО только фиксирует этот статус.
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