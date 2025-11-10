«Похолодание будет сопряжено и с небольшим снегом. Скорее всего мокрый снег в дневные часы, в ночные часы - просто снег. Не слишком сильный, поэтому ждать, что сразу кроет снежным ковром и изменит пейзаж, не стоит. Но с 16 по 18, скорее всего, снег ляжет слоем в 1-2 сантиметра. Не так уж много, но все-таки слегка приукрасит пейзаж», - рассказал он.

Ранее Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что уже в воскресенье жителей столицы ждут минусовые температуры ночью и до +2 градусов днем.

