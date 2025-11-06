Автомобилистам рассказали, как поменять летнюю резину без очереди
За неделю до того, как устанавливается уверенный минус, нужно ехать в автосервис, заявил НСН генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов.
Если автомобилист попадет на голый лед, только шипы на шинах позволят иметь хороший коэффициент сцепления, поэтому от «липучек» зимой следует отказаться, заявил НСН генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов.
С начала следующей недели автомобилистам стоит менять летние шины на зимние из-за ожидаемого резкого похолодания и осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, среднесуточная температура станет отрицательной, а также прогнозируются небольшой снег и дожди, передает ТАСС. Пахомов дал советы по смене резины в период ажиотажа.
«Как говорится, готовь сани летом. За неделю до того, как у нас уверенный минус появится, нужно поехать в автосервис. Лучше записаться, чтобы в очереди не стоять. К сожалению, с ажиотажем, который возникает у автовладельцев в связи с погодой, сделать ничего невозможно. Некоторые компании в сезон смены шин работают ночью, чтобы снять напряжение и очереди. Попробуйте ночью поехать, если везде длинные очереди и записи. Многие опытные автовладельцы знают места, где они ежегодно это делают. Если они шины там хранят, то их примут без очереди, по личной записи», - рассказал он.
По его словам, лучше выбирать проверенные места со знакомыми специалистами.
«При выборе автосервиса надо ориентироваться на профессионализм специалистов, других критериев при выборе быть не может. Если бы кто-то мог гарантировать, что мы всю зиму будем ездить только по чистому асфальту, тогда можно было бы ездить на «липучках», а по укатанному снегу лучше ездить на шипах. Если вы попадаете на голый лед, только шипы вам позволят иметь хороший коэффициент сцепления. Одного раза на голом льду без шипов хватит. На всякий случай зимой всегда ездим на шипах», - заключил собеседник НСН.
В ГИБДД ранее сообщили, что в зимние месяцы водители в России могут использовать для своих автомобилей в том числе резину без шипов. При этом к допустимой относится только нешипованная зимняя резина.
С 1 июня 2024 года в РФ действует запрет на езду на шипованной резине летом. Штраф за несоблюдение этого правила составляет 500 рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава администрации Рязани покинул пост по собственному желанию
- Пираты захватили танкер у берегов Сомали
- Автомобилистам рассказали, как поменять летнюю резину без очереди
- Три украинских дрона сбили над Курской областью и Башкирией
- Онищенко не поверил в упразднение USAID
- Миронов: В Госдуму внесли поправки в закон о торговле
- Бутман назвал премию «Все Цвета Джаза» трамплином для настоящих талантов
- Онищенко допустил, что пойманную с наркотиком актрису Тарасову «подставили»
- СВР: Запад готовится возложить на Москву ответственность за возможную аварию на ЗАЭС
- Онищенко заявил о продолжении пандемии холеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru