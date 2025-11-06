«Как говорится, готовь сани летом. За неделю до того, как у нас уверенный минус появится, нужно поехать в автосервис. Лучше записаться, чтобы в очереди не стоять. К сожалению, с ажиотажем, который возникает у автовладельцев в связи с погодой, сделать ничего невозможно. Некоторые компании в сезон смены шин работают ночью, чтобы снять напряжение и очереди. Попробуйте ночью поехать, если везде длинные очереди и записи. Многие опытные автовладельцы знают места, где они ежегодно это делают. Если они шины там хранят, то их примут без очереди, по личной записи», - рассказал он.

По его словам, лучше выбирать проверенные места со знакомыми специалистами.

«При выборе автосервиса надо ориентироваться на профессионализм специалистов, других критериев при выборе быть не может. Если бы кто-то мог гарантировать, что мы всю зиму будем ездить только по чистому асфальту, тогда можно было бы ездить на «липучках», а по укатанному снегу лучше ездить на шипах. Если вы попадаете на голый лед, только шипы вам позволят иметь хороший коэффициент сцепления. Одного раза на голом льду без шипов хватит. На всякий случай зимой всегда ездим на шипах», - заключил собеседник НСН.

В ГИБДД ранее сообщили, что в зимние месяцы водители в России могут использовать для своих автомобилей в том числе резину без шипов. При этом к допустимой относится только нешипованная зимняя резина.

С 1 июня 2024 года в РФ действует запрет на езду на шипованной резине летом. Штраф за несоблюдение этого правила составляет 500 рублей, передает «Радиоточка НСН».

