Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве начнется зима
Зимняя погода придет в столицу уже в это воскресенье, пообещал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.
Уже в воскресенье жителей столицы ждут минусовые температуры ночью и до +2 градусов днем. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
{{related_post_jLsXVLOoco}}
«Осенний период подходит к концу, уже завтра-после завтра мы должны были перейти по климату в режим метеорологической зимы, то есть среднесуточная температура в Москве и близлежащих городах должна была перейти через ноль, но этого пока не произойдет. Температура все равно остается выше нуля градусов. Зима начнется, скорее всего, в конце этой недели. В воскресенье этот процесс начнется на Кольском полуострове, и холодная масса начнет постепенное продвижение на юг. В субботу вторжение более холодного воздуха начнется в средней полосе и захватит Москву - к воскресенью ждем минусовые температуры ночью и +0…+2 градусов днем», - рассказал он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил НСН, что с 10 ноября температура воздуха в Москве понизится на 6-7 градусов, приблизившись к норме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опять рост цен: Новый технологический сбор ударит по потребителям
- «Ель за 6,5 тысячи»: Россияне начали заранее готовиться к Новому году
- Песков: Ситуация на фронтах для Украины будет ухудшаться изо дня в день
- Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве начнется зима
- Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее
- Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой
- ВС России ударили «Кинжалами» и дронами по аэродромам и складам ВСУ
- Ветеринар рассказала, чем болеют кошки и собаки из-за стресса хозяев
- Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Индию
- Недопуск парома Seabridge в Сочи не стали связывать с военными учениями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru