Уже в воскресенье жителей столицы ждут минусовые температуры ночью и до +2 градусов днем. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Осенний период подходит к концу, уже завтра-после завтра мы должны были перейти по климату в режим метеорологической зимы, то есть среднесуточная температура в Москве и близлежащих городах должна была перейти через ноль, но этого пока не произойдет. Температура все равно остается выше нуля градусов. Зима начнется, скорее всего, в конце этой недели. В воскресенье этот процесс начнется на Кольском полуострове, и холодная масса начнет постепенное продвижение на юг. В субботу вторжение более холодного воздуха начнется в средней полосе и захватит Москву - к воскресенью ждем минусовые температуры ночью и +0…+2 градусов днем», - рассказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил НСН, что с 10 ноября температура воздуха в Москве понизится на 6-7 градусов, приблизившись к норме.

