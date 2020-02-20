Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата

20 февраля 202018:20

Музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом заявил глава партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с главами региональных объединений в Санкт-Петербурге. Кроме того, ряд СМИ сообщает, что Шнуров будет баллотироваться от Партии роста в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году.

Депутат Наталья Поклонская в свою очередь посмеялась над депутатскими амбициями Шнурова, выразив свое отношение в стихотворной форме, пишет KP.ru.

«А теперь представьте, Шнуров — депутат

И гремит с трибуны петербургский мат

К Думе подъезжает черный лимузин,

И звучит из окон… Тут запикать, блин.

Знаете, Серёжа, я тут объясню

В Думе не нальют вам рюмку коньякУ.

Есть у нас в буфете и компот, и чай,

Но туда из фляги вискарь не подливай.

Водил всех нас Серёга на выставку одну.

Хотите в депутаты? Давайте подскажу!

Все ваши лабутены и очки Собчак,

Не рифмуются в законы — ну вообще никак».

Шнуров открестился от матерной песни про выборы

После новости о возможном выдвижении Сергея Шнурова в кандидаты, его спросили, не поменялось ли его отношение к песне, которую он исполнял в фильме «День выборов», нецензурно высмеивая выборы и тех, кто в них участвует. Шнуров заявил, что текст песни уже устарел, да и текст писал не он, а лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев.

В свою очередь лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН пошутил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то ему придется применять этот термин и по отношению к самому себе.

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