Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата

Музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом заявил глава партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с главами региональных объединений в Санкт-Петербурге. Кроме того, ряд СМИ сообщает, что Шнуров будет баллотироваться от Партии роста в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году.

Депутат Наталья Поклонская в свою очередь посмеялась над депутатскими амбициями Шнурова, выразив свое отношение в стихотворной форме, пишет KP.ru.

«А теперь представьте, Шнуров — депутат

И гремит с трибуны петербургский мат

К Думе подъезжает черный лимузин,

И звучит из окон… Тут запикать, блин.

Знаете, Серёжа, я тут объясню

В Думе не нальют вам рюмку коньякУ.

Есть у нас в буфете и компот, и чай,

Но туда из фляги вискарь не подливай.

Водил всех нас Серёга на выставку одну.

Хотите в депутаты? Давайте подскажу!

Все ваши лабутены и очки Собчак,

Не рифмуются в законы — ну вообще никак».