Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата
Музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом заявил глава партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с главами региональных объединений в Санкт-Петербурге. Кроме того, ряд СМИ сообщает, что Шнуров будет баллотироваться от Партии роста в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году.
Депутат Наталья Поклонская в свою очередь посмеялась над депутатскими амбициями Шнурова, выразив свое отношение в стихотворной форме, пишет KP.ru.
«А теперь представьте, Шнуров — депутат
И гремит с трибуны петербургский мат
К Думе подъезжает черный лимузин,
И звучит из окон… Тут запикать, блин.
Знаете, Серёжа, я тут объясню
В Думе не нальют вам рюмку коньякУ.
Есть у нас в буфете и компот, и чай,
Но туда из фляги вискарь не подливай.
Водил всех нас Серёга на выставку одну.
Хотите в депутаты? Давайте подскажу!
Все ваши лабутены и очки Собчак,
Не рифмуются в законы — ну вообще никак».
После новости о возможном выдвижении Сергея Шнурова в кандидаты, его спросили, не поменялось ли его отношение к песне, которую он исполнял в фильме «День выборов», нецензурно высмеивая выборы и тех, кто в них участвует. Шнуров заявил, что текст песни уже устарел, да и текст писал не он, а лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев.
В свою очередь лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН пошутил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то ему придется применять этот термин и по отношению к самому себе.
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