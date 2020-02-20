Шнуров открестился от матерной песни про выборы

«Мне всегда не нравилось слово "все", которое там [в песне] подразумевается. "Некоторые" все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию», - сказал музыкант, подчеркнув, что текст песни писал не он, а лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

По словам Шнурова, сам он пока не определился с тем, будет ли принимать участие в выборах в Госдуму, так как «надо дожить до этих выборов», и в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. По его словам, ему нужно «отдышаться» после вступления в партию.

Ранее Сергей Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН обрадовался соседству с известным музыкантом. «Это замечательно. Мне кажется, Шнуров имеет такие же права в нашей культуре, как многие другие представители. Шнуров отвечает за определенный сегмент в культуре, и мне крайне симпатично такое соседство», - отметил он.

Другого мнения придерживается депутат Государственной думы Виталий Милонов. В эфире НСН парламентарий предположил, что лидера «Ленинграда» включили в Общественный совет, чтобы поучить его культуре.

«Видимо, какие-то инклюзивные технологии. Возможно, их включают для того, чтобы они узнали о том, что такое культура. Я не думаю, что спрашивали у большого количества деятелей культуры, насколько уместно наличие матерщинника и похабника Шнурова в Совете по культуре. Это что же получается, что Сергей Шнуров является одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры? Печально. Я надеюсь, что это больше аванс ему был выдан, чтобы он, может быть, узнал, что все, что он делает, не имеет отношения [к культуре]», — сказал он.

