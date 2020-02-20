Кортнев предложил Шнурову петь матерную песню про кандидатов самому себе
Алексей Кортнев в эфире НСН предположил, что Сергею Шнурову после вступления в политическую партию не очень хочется применять к себе «хлесткий термин». Но придется.
Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в четверг в Партию роста, считает, что песня про выборы из фильма «День выборов» теряет свою актуальность. Там он в нецензурной форме отзывался о выборах и тех, кто в них участвует.
«Мне всегдa не нрaвилось слово "все", которое в песне подрaзумевaется. "Некоторые" все-тaки… Я нaдеюсь, что ситуaция должнa поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думaю, что я попaду в эту кaтегорию», - сказал музыкант. Шнуров, также напомнил, что текст для песни «Выборы» написал Алексей Кортнев, музыку - Сергей Чекрыжов.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН пошутил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то ему придется применять этот термин и по отношению к самому себе.
«Думаю, что только стремление вступить в какую-то партию, а стало быть, стремление куда-то выбираться повлияло на позицию Сережи Шнурова. Просто ему, очевидно, не очень хочется применять этот довольно хлесткий термин к себе. Но раз он пошел в политику, значит, придется», - добавил он.
Шнуров отметил, что пока не определился, будет ли участвовать в выборах в Государственную Думу, поскольку «надо дожить до этих выборов». То же самое он сказал и по поводу довыборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. «Я подумаю. Я еще только-только вступил в партию, не успел отдышаться. Я еще в новом амплуа не очень хорошо себя чувствую», - признался он.
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