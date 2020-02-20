Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в четверг в Партию роста, считает, что песня про выборы из фильма «День выборов» теряет свою актуальность. Там он в нецензурной форме отзывался о выборах и тех, кто в них участвует.

«Мне всегдa не нрaвилось слово "все", которое в песне подрaзумевaется. "Некоторые" все-тaки… Я нaдеюсь, что ситуaция должнa поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думaю, что я попaду в эту кaтегорию», - сказал музыкант. Шнуров, также напомнил, что текст для песни «Выборы» написал Алексей Кортнев, музыку - Сергей Чекрыжов.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН пошутил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то ему придется применять этот термин и по отношению к самому себе.