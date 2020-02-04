Поклонская призвала водителей не бояться цифры 666

По мнению Поклонской, эта инициатива выглядит провокацией для жителей Екатеринбурга.

«Неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации. Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха - и кто-то сделал это сознательно», - написала политик в своем Telegram-канале.

Она призвала водителей не поддаваться на провокацию, не пугать себя и других, отметив, что даже в Библии есть 666-я страница.

Поклонская также не исключила появление законопроекта о запрете использования цифры 666.

Ввод третьей цифры в код региона начали с Москвы в 2005 году, позднее к столице присоединился Санкт-Петербург. С нехваткой госномеров российская столица столкнулась в 1998 году. Тогда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. В 2002 году появился код 97, а в 2005 году – 177.



