Поклонская призвала водителей не бояться цифры 666
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала автолюбителей не бояться цифры 666 на автомобильных номерах.
На этой неделе сообщалось, что МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров. В результате жители Свердловской области могут получить автомобильный код 666. Сейчас автомобилисты получают номера с цифрами региона 66 и 96.
По мнению Поклонской, эта инициатива выглядит провокацией для жителей Екатеринбурга.
«Неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации. Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха - и кто-то сделал это сознательно», - написала политик в своем Telegram-канале.
Она призвала водителей не поддаваться на провокацию, не пугать себя и других, отметив, что даже в Библии есть 666-я страница.
Поклонская также не исключила появление законопроекта о запрете использования цифры 666.
Ввод третьей цифры в код региона начали с Москвы в 2005 году, позднее к столице присоединился Санкт-Петербург. С нехваткой госномеров российская столица столкнулась в 1998 году. Тогда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. В 2002 году появился код 97, а в 2005 году – 177.
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