Жители Венеции выступили против курортного сбора
Жители Венеции выступили против курортного сбора, передает The Guardian.
Так, местные жители анонсировали акции протеста в случае введения курортного сбора. По их словам, власти города превращают Венеция в тематический парк.
Сама мера планировалась для защиты объекта всемирного наследия ЮНЕСКО от последствий чрезмерного туризма.
Ранее депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что курортный сбор в Санкт-Петербурге в размере 100 рублей будет направлен на туристическую инфраструктуру культурной столицы, никого подобная минимальная плата не отпугнет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru