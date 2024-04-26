Число туристов в Финляндии сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом

Число туристов, посещающих Финляндию туристов, сократилось примерно на одну пятую по сравнению с показателями 2019 года, передает Yle со ссылкой на статистику.

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Отмечается, что число туристов сильно снизилось из-за сокращения турпотока из Азии и России. Сейчас в Финляндию едет примерно на миллион туристов меньше, что в 2019 году.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили оставить установленные на дорогах указатели на Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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