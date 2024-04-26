Число туристов в Финляндии сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом

Отмечается, что число туристов сильно снизилось из-за сокращения турпотока из Азии и России. Сейчас в Финляндию едет примерно на миллион туристов меньше, что в 2019 году.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили оставить установленные на дорогах указатели на Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».

